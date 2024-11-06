В Приморье у мужчины изъяли 42 килограмма наркотиков

У жителя Приморского края полицейские изъяли свыше 42 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Приморья.

В лесном массиве Хорольского округа сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя Надеждинского района. У него обнаружили несколько мешков с запрещенными веществами растительного происхождения.

«Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством, общей массой свыше 42 кг, что является крупным размером. В отделе полиции задержанный дал признательные показания…» — сообщают правоохранители.

Сотрудники изъяли растения и направили для дальнейшего изучения в экспертно-криминалистический центр. Подозреваемый был заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

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