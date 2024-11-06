В Приморье у мужчины изъяли 42 килограмма наркотиков

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

Подозреваемому грозит тюремный срок, сейчас он находится под стражей.

В Приморье у мужчины изъяли 42 килограмма наркотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У жителя Приморского края полицейские изъяли свыше 42 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Приморья.

В лесном массиве Хорольского округа сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя Надеждинского района. У него обнаружили несколько мешков с запрещенными веществами растительного происхождения.

«Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством, общей массой свыше 42 кг, что является крупным размером. В отделе полиции задержанный дал признательные показания…» — сообщают правоохранители.

Сотрудники изъяли растения и направили для дальнейшего изучения в экспертно-криминалистический центр. Подозреваемый был заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Стаса Пьехи рассказала о его болезни. Илона Броневицкая заявила, что ее сын был и остается наркоманом. Также она добавила, что, когда обратилась к врачу-наркологу по поводу ситуации сына, тот ей привел аналогию со свежим огурцом, который после засолки свежем уже никогда не станет.

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