«Был и остается обычным наркоманом»: мать Стаса Пьехи рассказала о его болезни

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 86 0

Мать Пьехи Илона Броневицкая призналась, что наркозависимость сына не лечится

«Был и остается обычным наркоманом»: мать Стаса Пьехи рассказала о его болезни

Фото: Александр Хитров/БелТА/ТАСС

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Певец в молодости страдал зависимостями. По его словам, он не получал достаточного внимания родных в трудные периоды своей жизни

Мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая рассказала о неизлечимой зависимости сына. Об этом она сообщила в эфире программы на федеральном канале.

«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии», — заявила Броневицкая.

Также она добавила, что, когда обратилась к врачу-наркологу по поводу ситуации сына, тот ей привел аналогию со свежим огурцом, чтобы объяснить последствия употребления запрещенных веществ на организм. По словам врача, когда огурец макают в рассол, на 30-й день, он становится соленым, и больше никогда не станет свежим.

Другими словами, зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом не вырабатывается без дополнительного введения дозы.

«Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — заключила мать Пьехи.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Стас Пьеха решил остаться холостяком. Артист признался, что переживает душевный кризис.

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