Кейт Миддлтон вновь начала посещать спортзал

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Принцесса Уэльская активно восстанавливается после болезни.

Кейт Миддлтон вновь начала посещать спортзал

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон возвращается к обычной жизни. На днях она вновь начала посещать спортзал. Об этом сообщил инсайдер журналу Hello!

«Насколько я понимаю, у Кэтрин все очень хорошо. Она вернулась к тренировкам в тренажерном зале и делает все, что хотела», — сказал автор бестселлера «Екатерина: принцесса Уэльская» Роберт Джобсон.

Два месяца назад Миддлтон завершила курс химиотерапии и постепенно начала появляться на публике,  возвращаясь к своим прямым обязанностям.

Джобсон также считает, что принцесса будет появляться на людях все чаще. 

«Но вместо того, чтобы постоянно путешествовать по всей стране, как она делала раньше, я думаю, она сосредоточится на более значимых событиях», — говорит автор книги.

Пока что, внимание принцессы Уэльской, по большей части, направлено на детей и собственное здоровье. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруге Карла III королеве Камилле диагностировали инфекцию дыхательных путей.

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