Кейт Миддлтон вновь начала посещать спортзал
Принцесса Уэльская активно восстанавливается после болезни.
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон возвращается к обычной жизни. На днях она вновь начала посещать спортзал. Об этом сообщил инсайдер журналу Hello!
«Насколько я понимаю, у Кэтрин все очень хорошо. Она вернулась к тренировкам в тренажерном зале и делает все, что хотела», — сказал автор бестселлера «Екатерина: принцесса Уэльская» Роберт Джобсон.
Два месяца назад Миддлтон завершила курс химиотерапии и постепенно начала появляться на публике, возвращаясь к своим прямым обязанностям.
Джобсон также считает, что принцесса будет появляться на людях все чаще.
«Но вместо того, чтобы постоянно путешествовать по всей стране, как она делала раньше, я думаю, она сосредоточится на более значимых событиях», — говорит автор книги.
Пока что, внимание принцессы Уэльской, по большей части, направлено на детей и собственное здоровье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруге Карла III королеве Камилле диагностировали инфекцию дыхательных путей.
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