Супруге Карла III диагностировали инфекцию дыхательных путей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

У королевы Камиллы обнаружили инфекцию дыхательных путей

Супруге Карла III диагностировали инфекцию дыхательных путей

Фото: www.globallookpress.com/ I-Images

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Королева Камилла пропустит ближайшие запланированные мероприятия.

Королева Камилла вынуждена взять паузу в своих обязанностях: у 77-летней супруги Карла III обнаружили инфекцию дыхательных путей. Об этом сообщили в Букингемским дворце.

«С большим сожалением Ее Величество вынуждена отказаться от своих обязанностей на этой неделе, но она очень надеется, что поправится вовремя», — говорится в заявлении.

Уточняется, что врачи настоятельно рекомендовали королеве покой, поэтому все запланированные мероприятия с ее участием отменены. В частности, Камилла пропустит ежегодное открытие мемориального сада «Поле памяти» в Вестминстерском аббатстве. Вместо нее на мероприятии будет присутствовать герцогиня Глостерская.

Кроме того, супруга Карла III не сможет посетить прием для олимпийских и паралимпийских спортсменов в Букингемском дворце.

Сам британский король, у которого диагностировали онкологию, начал пропускать дневные приемы пищи, и его кормят насильно. Как недавно сообщалось, команда докторов и королева Камилла буквально заставляют Карла поесть хоть немного.

Журналисты разузнали, что на обед монарх съедает лишь половинку авокадо, в то время как его супруге подают куриный бульон с фасолью, капустой и зеленым горошком.

Об онкологии у британского монарха стало известно в феврале после того, как его прооперировали из-за увеличения простаты. Тогда король на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но затем вернулся к общественным делам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что называющий себя сыном Карла III и Камиллы мужчина ищет с ними встречи.

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