Опубликованы промежуточные результаты выборов в США

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 96 0

По предварительным данным, лидирует Дональд Трамп.

Опубликованы промежуточные результаты выборов в США

Фото: Reuters/Daniel Cole

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Выборы президента США идут полным ходом, и уже стали известны первые результаты. По предварительным данным, экс-президент и представитель партии Республиканцев Дональд Трамп выигрывает у Камалы Харрис. Предварительные данные публикуют AP и CNN.

Так Трамп одерживает победу в штатах Оклахома, Миссисипи, Тенесси, Северной Дакоте, Вайоминге, Алабаме и Миссури.

Камала Харрис по последней сводке лидирует в штате Мэрилэнд, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, а также в Канзасе и Иллинойсе. По данным CNN ей отдают предпочтения в столичном округе Колумбия.

В Пенсильвании, колеблющемся штате, который в прошлом стал причиной проигрыша Трампа, 61,4% голосов отдают в пользу Харрис.

Чтобы занять пост президент США в 2024 году кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков. По последним данным, которые публикуют CNN, (на 5:23 утра по московскому времени), Трамп лидирует и набирает 154 голоса, у Харрис — 53.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что человек-паук отдал свой голос на выборах в США.

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