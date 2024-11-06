«Я — Спайдер-Трамп»: человек-паук отдал свой голос на выборах в США

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 82 0

Человек-паук проголосовал за Дональда Трампа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Супергерой устроил одиночный пикет в поддержку своего кандидата.

Американец в костюме Человека-паука (точнее — Спайдер-Трампа, как он сам себя назвал) вышел на одиночный пикет в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Именно такой президент нужен Америке, считает мужчина.

Как признался супергерой, только он, Бэтмен и Дональд Трамп способны спасти США.

«Единственное, что сегодня имеет значение — голос американского народа. Я поддерживаю Дональда Трампа, как и многие другие американцы», — сказал Спайдер-Трамп.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Правящую Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.

Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.

Чаша весов общественного мнения в ходе борьбы кандидатов склонялась то в одну, то в другую сторону, а в самый канун голосования выровнялась, накалив до предела атмосферу в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США ждут беспорядков после выборов.

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