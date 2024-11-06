«Я — Спайдер-Трамп»: человек-паук отдал свой голос на выборах в США
Человек-паук проголосовал за Дональда Трампа
Фото, видео: 5-tv.ru
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Супергерой устроил одиночный пикет в поддержку своего кандидата.
Американец в костюме Человека-паука (точнее — Спайдер-Трампа, как он сам себя назвал) вышел на одиночный пикет в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Именно такой президент нужен Америке, считает мужчина.
Как признался супергерой, только он, Бэтмен и Дональд Трамп способны спасти США.
«Единственное, что сегодня имеет значение — голос американского народа. Я поддерживаю Дональда Трампа, как и многие другие американцы», — сказал Спайдер-Трамп.
Выборы президента США
Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Правящую Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.
Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.
Чаша весов общественного мнения в ходе борьбы кандидатов склонялась то в одну, то в другую сторону, а в самый канун голосования выровнялась, накалив до предела атмосферу в стране.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США ждут беспорядков после выборов.
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