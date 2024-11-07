Инвестпроекты Арктики составляют пятую часть экономики РФ

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Чекунов: необходимо развивать Севморпуть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Уже сегодня в арктической зоне реализуются инвестиционные проекты стоимостью более 30 триллионов рублей.

Развитие Северного морского пути сегодня — одна из ключевых тем Международного научно-фантастического симпозиума "Создавая будущее", который проходит в Москве. В Арктической зоне сконцентрированы крупнейшие инвестпроекты, которые занимают львиную долю в экономике страны. Это нефтехимические и металлургические предприятия. И они не могут успешно существовать, если не будут продуманы комфортные маршруты и удобные логистические цепочки.

«Это как, если у вас есть дом или предприятие, они не могут существовать без дороги к этому дому. Вот Северный морской путь является той дорогой, которой можно вывозить из Арктики все те товары, о которых я говорю, и, собственно, снабжать Арктику. Уже сегодня в Арктической зоне реализуются инвестиционные проекты стоимостью более 30 триллионов рублей», — заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.

На проект развития Севморпути до 2035 года заложено свыше полутора триллионов рублей. Треть суммы выделят из госбюджета. Остальные средства — это частные инвестиции. И особая статья расходов здесь — создание флота высокого ледового класса, который обеспечит круглогодичные перевозки грузов по воде.

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