Аборты, контрацептивы и поздние роды: врач объяснила, почему молодеет рак груди

Существует большое количество факторов, которые повышают риск развития онкологии.

Несмотря на то, что средний возраст диагностирования рака молочной железы составляет 61 год, в последнее время все чаще врачи выявляют данное заболевание в более раннем возрасте. Об этом сообщила врач-маммолог Ольга Ходорович в разговоре с aif.ru.

Врач объяснила, что «омоложение» болезни, в том числе, связано с новой информационной политикой в здравоохранении, активно проводимой в последние годы. Благодаря ей онкологию удается диагностировать на более ранних стадиях.

Особенно это касается женщин, живущих в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Благодаря регулярным маммологическим обследованиям удается выявить рак на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

Еще одной причиной «омоложения» рака молочной железы, по мнению эксперта, является нарушение гормонального фона, вызванного неправильно подобранной гормонотерапией.

«Особая роль в этом отводится оральным и инъекционным контрацептивам, а также препаратам для фармакологического прерывания беременности. Доступность таких средств привела к тому, что девушки и молодые женщины не обращаются к гинекологу для консультации», — объяснила специалист.

Отсутствие или короткая продолжительность лактации после родов, поздние роды, аборты или выкидыши также относятся к факторам, повышающим риск развития рака молочной железы, отмечает эксперт.

Среди других факторов маммолог также отметила злоупотребление спиртными напитками, курение, воздействие биологических и химических канцерогенов, низкую физическую активность, несбалансированное питание, употребление в пищу продуктов низкого качества, а также регулярный стресс.

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