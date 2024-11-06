Атомный ледокольный флот России пополнился новейшей «Чукоткой»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Судно было создано на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом», ответственной за развитие Северного морского пути.

Атомный ледокольный флот России пополнился новейшей «Чукоткой»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге 6 ноября состоялся торжественный спуск на воду атомного ледокола «Чукотка». В мероприятии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

«На Балтийском заводе строятся еще два корабля такого же класса — „Якутия“ и „Ленинград“. А в следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол „Сталинград“ этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи „Звезда“ строится атомный ледокол нового поколения „Лидер“, самый мощный», — отметил российский лидер.

Всего в России планируют построить семь таких ледоколов. Они создаются на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом», ответственной за развитие Северного морского пути. Проект ледокола «Чукотка был разработан в ЦКБ «Айсберг».

По планам российского правительства, к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться до ста миллионов тонн, в то время как сегодня этот показатель достигает 37,6 миллиона тонн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в лабораториях госкорпорации «Росатом» создаются уникальные технологии трансплантологии.

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