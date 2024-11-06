Дима Билан не поблагодарил водителя, спасшего его в Кабардино-Балкарии

Артист рассказывал в блоге, будто бы справился со всем сам, но это не так.

Певец Дима Билан никак не отблагодарил водителя, который помог ему выбраться из снежного капкана в горах. Об этом супруга спасителя Мадина эксклюзивно рассказала 5-tv.ru

Артист поехал в Кабардино-Балкарию, чтобы отпраздновать с семьей День народного единства. Однако на пути его ждала преграда. Машина Билана застряла посреди дороги.

«На высоте 2400 метров, по дороге к Эльбрусу, попали в снежный ураган! Машина застряла, мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! Пять минут бежали сквозь бурю и сугробы, до других машин, которые ожидали нас на дороге», — рассказал певец на своей странице в социальной сети.

Вокалист старательно пытался толкать транспортное средство, но через какое-то время неудачных попыток понял, что все тщетно. Тогда он пересел на запасной автомобиль и бросил личного водителя на произвол судьбы в неизвестной местности, непогоде и в темное время суток.

К счастью, ему на помощь подоспели местные жители, которые оказались неподалеку. Тахир Кучменов не побоялся снежной бури и отбуксировал автомобиль звезды с несчастным замерзшим шофером. Однако Дима Билан его стараний не просто не оценил, а даже спасибо не сказал. По заверению Мадины, артист пытался делать вид, что он другой человек.

«К сожалению, нам не удалось с ним пообщаться, так как там не вариант был общаться. Там был очень сильный ветер, что даже друг друга мы не услышали», — рассказала супруга спасителя.

Мадина также поделилась, что водитель Билана повел себя кардинально по-другому. Он неоднократно поблагодарил Тахира и, даже предложил ему денежное вознаграждение. Герою было очень приятно увидеть такую реакцию, но от финансового поощрения он отказался, потому что считает свой поступок долгом гражданина. Его супруга подметила, что в их регионе принято выручать друг друга.

«Шофер, да, он поблагодарил. Конечно, он хотел моему мужу денег дать<…> Он обнял его, поблагодарил, сказал спасибо большое и уехал», — поделилась Мадина.

Супруга героя подметила, что Билан показал в своем блоге ситуацию так, будто бы он справился со всем в одиночку, но это не так. Она не обижается на него за такое поведение, хотя по голосу была явно расстроена.

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