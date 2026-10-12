Привезли на БТР, поселили в келье: самое необычное шоу дуэта Filatov & Karas

Филатова и Осокина из Filatov & Karas возили на деревенский корпоратив на БТР

Музыканты Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, известные по проекту Filatov & Karas, рассказали, как однажды приехали выступать в глухую деревню на бронетранспортере (БТР), но и это было не самой удивительной частью того корпоратива.

По словам артистов, организатор решил отметить свой день рождения необычно и для этого вывез друзей в отдаленный населенный пункт в Свердловской области. Своим опытом невольные участники его приключения поделились с корреспондентом 5-tv.ru в кулуарах конкурса «Музыкастинг».

«В БТРе (приехали), и гримерка у нас была в женском монастыре. Угу. Ну то есть вот такие (условия), монашки, конечно, офигели», — вспомнил Филатов.

«Там был Дом культуры, и вот там заходишь, там вот как Дом культуры вот в деревне выглядит, туалет на улице стоял обычный, и вот там человек, который в этой деревне самый главный, он на БТРе ездит, потому что там проехать по-другому нельзя», — добавил Осокин.

Как отметили музыканты, несмотря на нестандартные, мягко говоря, условия для выступления, они получили удовольствие от поездки — праздник получился веселым. Хотя некоторые неудобства все-таки привнесли некоторый дискомфорт.

«Ну, туалет терпели, правда, не ходили, потому что там такая бумага развивающаяся, зовущая к себе… Там приехали депутаты со всех областей к нему в гости как друзья, там „Мерседесы“ стояли и так далее, но он специально сделал такую прикольную локацию, нам очень понравилось. Кстати, привет тебе большой, мы это запомнили. А гримерка, да, в келье была монашеской», — заключил Осокин.

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