Просто, но действенно: как избавиться от привычки переедать

Организм может путать голод с жаждой.

В борьбе с перееданием может помочь посуда темных цветов и некоторые ароматы. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.

По его словам, есть несколько способов сократить объем потребляемой пищи. В первую очередь необходимо правильно определить, чего на само деле хочется — есть или пить. Центры насыщения едой и водой находятся близко друг к другу, из-за этого организм может путать голод с жаждой. Метод проверки прост: за 15 минут до приема пищи выпить стакан воды — к началу трапезы уже точно будет ясно, в чем именно нуждался организм.

Еще один метод, спасающий от переедания, — интервальное голодание. Чтобы начать его соблюдать, нужно определить в сутках временной промежуток в восемь часов, в течение которого умещать все приемы пищи, а остальное время не есть вообще ничего. Таким образом, получается схема 8/16.

Также может помочь осознанное питание, когда прием пищи спокойно, вдумчиво, с концентрациях на ощущениях текстур и вкусов.

Морозов напомнил, что популярную кето-диету стоит соблюдать с осторожностью и лишь после консультации с врачом.

«Это практически безуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. При отсутствии глюкозы, получаемой из углеводов, организм начинает питаться за счет запасов жира, что собственно и приводит к похудению и гораздо более умеренному потреблению пищи, что позволяет не переедать», — объяснил эксперт.

Менее радикальный подход — это начало трапезы с овощей. Клетчатка заполнит желудок, и сытость наступит быстрее.

Морозов отмечает, что переедание может быть связано с недостаточной усваиваемостью глюкозы. Чтобы клетки лучше ее впитывали, можно пропить биологически активные добавки с пиколинатом хрома в составе.

Кроме того, на чувство голода может влиять ряд ароматов, например, мята и лаванда, а также цветы посуды. В борьбе с перееданием эксперт советует выбирать темные тона тарелок.

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