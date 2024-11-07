Российские войска продолжают выполнять задачи СВО.

Вооруженные силы (ВС) России перехватили инициативу на красноармейском и кураховском направлениях. Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«На покровском и кураховском направлениях оперативно-тактический кризис <…>. Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу», — сказал он.

Причем перехват инициативы осуществлен на участке, где с большой долей вероятности решается судьба конфликта на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский разведчик рассказал о подлом приеме боевиков ВСУ в зоне СВО. Российская армия продолжает вести наступательные действия для освобождения населенных пунктов от киевского режима.