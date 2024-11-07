Российская армия продолжает вести наступательные действия для освобождения населенных пунктов от киевского режима.

Вооруженные силы Украины сбросили на позиции российских разведчиков под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) емкость с химическим газом. Об этом сообщил командир разведроты с позывным «Кирей» в беседе с РИА Новости.

«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — сказал он.

Следует отметить, что под Курахово сейчас ведутся активные наступательные действия. Населенный пункт находится под контролем киевского режима. Когда армия России освободит его от украинских боевиков, то сможет продвинуться дальше на запад ДНР, а именно к Богатырю и Великой Новоселке.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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