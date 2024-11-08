Снимают воспаление и ускоряют процессы: какие напитки укрепляют иммунитет

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 16 0

Травяные чаи и шиповник приносят большую организму в осеннее время года

Снимают воспаление и ускоряют процессы: какие напитки укрепляют иммунитет

Фото: 5-tv.ru

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Они содержат много витаминов и отлично влияют на общее состояние организма.

Простудные заболевания чаще приходятся на осеннее время, но есть вариант их предотвратить или ускорить процесс восстановления благодаря сезонным напиткам. Их список приводит портал URA.RU.

Чай с имбирем и лимоном

Такой напиток обладает мощными противовоспалительными и противовирусными свойствами, помогая организму бороться с инфекциями. Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунитет и ускоряет процессы восстановления.

Также хорош травяной чай — стоит использовать ромашку, шалфей и мяту. Эти травы обладают антисептическим действием, снимают воспаление и облегчают дыхание при первых признаках простуды.

Морс из ягод и отвар шиповника

Клюква, брусника и малина также помогают справляться с воспалениями и укрепляют защитные функции организма. Шиповник же необходим для поддержания иммунитета — он содержит много витаминов и хорошо влияет на общее состояние организма.

Куриный бульон

Правильно приготовленный бульон отлично подойдет для восстановления сил. Он также содержит аминокислоту цистеин, которая разжижает слизь в дыхательных путях.

Вода с лимоном и медом

Вокруг этого напитка много мифов — помогает он или вредит организму. Стоит отметить, что лимон обеспечивает организм витамином С, а мед обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Однако людям с аллергиями и заболеваниями ЖКТ стоит быть осторожными с этими компонентами.

Теплое молоко с куркумой и облепиховый чай

Молоко уменьшает раздражение и боль в горле, а куркумин активирует выработку Т-клеток иммунной системы, которые уничтожают вирусы. А в облепихе содержится рекордное количество витаминов С и А, которые усиливают сопротивляемость организма вирусам.

Чай с прополисом и компот из сухофруктов

Прополис содержит множество активных веществ, включая флавоноиды и органические кислоты, которые помогают организму борются с вирусами и бактериями.

Компот любят не все, но для поклонников хорошая новость — это не только вкусно, но и полезно. Сухофрукты сохраняют большинство полезных свойств свежих фруктов, а также обогащают организм клетчаткой.

Ранее 5-tv.ru назвал способы способы быстрого лечения насморка и боли в горле.

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