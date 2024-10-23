«Прямо объедайтесь»: врач раскрыл способы быстрого лечения насморка и боли в горле

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 303 0

Отоларинголог Зайцев: быстро вылечить насморк поможет аскорбиновая кислота

«Прямо объедайтесь»: врач раскрыл способы быстрого лечения насморка и боли в горле

Фото: 5-tv.ru

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Один из эффективных методов — пить как можно больше чая.

Быстро избавиться от насморка и вылечить больное горло поможет аскорбиновая кислота, причем в больших количествах. Об этом агентству URA.RU рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Аскорбиновую кислоту нужно есть не в терапевтических и профилактических дозах, а в больших количествах. Если мы говорим про Аскорутин, то можно рассасывать по две таблетки пять-шесть раз в день — извиняюсь, прямо объедайтесь им», — посоветовал эксперт.

Также нужно обратить внимание на пищу, богатую витамином С. Здесь помогут ягодные морсы, например, из клюквы или брусники.

Кроме того, лечить заложенность носа и неприятные ощущения в горле можно с помощью ингаляций через небулайзер и употребления жидкости, чем больше, тем лучше. Предпочтение Зайцев рекомендует отдавать чаю, который способствует разрушению вирусной оболочки.

Не стоит пренебрегать промыванием носа растворами на основе морской соли. В этом случае необходимо использовать покупные средства из-за их стерильности и правильных насадок.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему травяные чаи положительно влияют на организм осенью.

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