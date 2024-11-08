«Оправданное беспокойство»: как часто сбываются плохие предчувствия людей

Люди порой путают тревожное расстройство с естественными переживаниями.

Нехорошие предчувствия в большинстве случаев оказываются ложной тревогой. Эксперименты показали, что пациенты с тревожным расстройством справились с трудностями куда лучше, чем они думали. Однако для здоровых людей необоснованные переживания — это вполне нормально. Об этом KP.RU сообщил врач-психиатр Артем Гилев.

Нехорошие предчувствия представляют собой неясное беспокойство и необоснованные переживания. Все это можно назвать одним словом — тревожность.

«Если на человека гавкает страшная собака, он оправданно беспокоится. Это здоровый страх. Если же собаки поблизости нет, но человек нервничает, все время думает, что она может откуда-то выскочить и напасть, это уже навязчивые мысли, говорящие о тревожности», — объясняет специалист.

Гилев отметил, что часто здоровые люди, у которых не диагностировано тревожное расстройство, принимают за него свои естественные переживания, не требующие лечения.

«Если человек говорит „я так переживаю, что не могу заснуть целый час“ или даже не спит целую ночь, но в следующую засыпает, — это не тревожность. Пациенты с тревожным расстройством мучаются от бессонницы неделями и месяцами, из-за недосыпа не могут нормально работать, у них серьезно падает качество жизни», — отметил Гилев.

Главный признак тревожного расстройства — состояние, которое нарушает адаптацию человека в обществе. То есть человек из-за своих постоянных переживаний перестает нормально жить, и его привычный мир переворачивается с ног на голову.

Если навязчивые нехорошие мысли мешают общаться, работать и спать, то следует обратиться к психотерапевту или психиатру. Если они приносят обычный дискомфорт, то можно пойти к психологу. А для некоторых людей и обычный разговор с другом поможет расслабиться и избавиться от тревоги.

«Если человек начнет фиксировать свои негативные ожидания, опять вдумываться, анализировать их, может начать снова переживать — это способно ухудшить психологическое состояние», — считает доктор Гилев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как уменьшить уровень стресса.