Кровавые 90-е: заказные убийства и бандитские группировки в шоу-бизнесе

Артистам пришлось столкнуться со многими трудностями преступных группировок, но те, кто отказывался — заплатил слишком высокую цену.

«Братва» делила шоу-бизнес в 1990-е годы. Что происходило в то время, кто стал жертвой и какие суммы заработали бандиты, рассказал портал KP.RU.

Чемоданчик с наличными

Музыкальные группы пользовались большим успехом в конце 80-х годов. Однако за красивой обложкой скрывались страшные тайны. Ходили слухи, что артисты в то время с концертов увозили «мешки, заполненные деньгами».

Исполнитель песни «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков уверяет, что данная информация правдоподобна. Он рассказал, что у него был помощник, который носил чемодан с деньгами. Если ему было тяжело, то вызывали дополнительных «людей». Их не преследовал страх, что «братки» могут узнать об этом.

«У нас тоже своя „разведка“ была. Перед вылетом домой нам сообщали: в Домодедово вас уже караулят, на пяти машинах, столько-то бойцов… И мы тут же меняли билеты на прилет в аэропорт Быково (закрыт в 2010-м. — Прим.ред.)», — вспоминает Жуков.

«Бандитская крыша» в 90-е годы

Криминал в эти годы был в самом расцвете. По словам криминалиста Михаила Игнатова, сначала руководили всеми группировками «солнцевские», — они предлагали артистам услуги «крыши», а взамен помогали решать конфликты на гастролях.

«Вот у всех новых певцов да групп бывали проблемы. В регионах можно запросто нарваться. Например, приезжает в провинцию какая-нибудь девчачья группа. После концерта к ним подходит местная братва: „Собирайтесь, девки, поедете с нами за город, в баньку“. Директор тут же звонит крыше в Москву, та решает вопрос с „коллегами“. Чаще всего, кстати, находят общий язык», — раскрыл подробности эксперт.

Однако были и бандиты, которые проявляли личный интерес к артистам. В такой ситуации оказался и Рома Жуков. Он находился на пике славы и имел по три концерта ежедневно на протяжении нескольких недель. Однажды он встретился с бандитом — прямо между концертами в Лужниках.

«Возвращаюсь в гримерку, а меня поджидает мужичок. Внешне не примечательный, но одет прилично. И глаза очень злые. Говорит: «Рома, привет. Меня зовут Леха Француз. Хотим с тобой сотрудничать», — рассказал артист.

Он добавил, что не знал об этом человеке, но понял его серьезный настрой. Ведь этот Француз из «казанских» поставил артисту ультиматум. К Жукову приставили парня, который был его «наставником».

В тот момент ему пришлось отдать бандитам половину своих концертных доходов. Они считали это «взаимовыгодным сотрудничеством».

«При „казанских“ я был вроде свадебного генерала. Бывало, они улетали в Сочи гулять — снимали для своих в гостинице „Жемчужина“ все угловые люксы со второго по 17-й этаж, это был праздник, который растягивался на месяц», — заключил Жуков.

Однако подобное «сотрудничество» продлилось недолго. Позднее Жуков узнал, что Француз был убит с любовницей в 1992 году.

Бизнес стоил жизни

Известный в свое время Женя Белоусов тоже стал «жертвой» бандитов. С каждого концерта он зарабатывал по 20 тысяч рублей, но вместо покупки машины и других роскошеств. Сэкономленные деньги он решил вложить в водочный бизнес.

«Я слышал, что у Жени Белоусова по поводу его водочного завода проблемы были с людьми из этой сферы», — вспоминает Жуков.

Вскоре бизнес прогорел. Белоусов не смог принять то, что остался ни с чем… и стал запивать свое горе. В итоге певец умер в 32 года — от инсульта.

После этого, как утверждает Жуков, многие криминалисты выдвигали предположения, что Белоусова бандиты могли использовать как «лицо» проекта, чтобы за ним делать свои дела.

Нераскрытое дело продюсера Шишинина

Загадочное убийство продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина в 1993 году остается нераскрытым. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, Шишинин отказался работать с «крышей».

«Продюсера порезали в подъезде то ли ножом, то ли заточкой, будто это банальный гоп-стоп: какой-нибудь бродяга увидел прикинутого мужика и решил забрать у него деньги и шмотки. Поначалу и мысли не было, что убийство может быть заказным. Как правило, заказные так не исполняют. Но потом стали анализировать, прикидывать. Так и появилась версия, что, скорее всего, продюсера хотели предупредить, да переусердствовали», — отметил эксперт.

Однако эта трагедия не вызвала резонанса, ведь в начале 90-х убийства происходили чуть ли не каждый день. Когда начали расследовать гибель Шишинина, не смогли выйти на подозреваемых. Спустя 30 лет имена заказчика и киллера по-прежнему не известны.

Любовь привела к убийству

Певица Азиза. Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

Роман авторитета из мазуткинской группировки Игоря Малахова и певицы Азизы стал трагическим.

6 ноября 1991 года пара приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в сборном концерте в «Юбилейном». В списке выступающих было много звезд. Завершал его Олег Газманов со своим хитом про эскадрон. Предпоследним был Игорь Тальков, перед ним — собственно, Азиза. Возлюбленного певицы такой расклад не устроил, и он начал конфликтовать с Тальковым, чтобы Азиза выступала после него. Но Тальков не соглашался ни в какую.

Малахов пошел на крайние меры — достал пистолет и выстрелил. Тальков скончался до приезда скорой помощи.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что эта трагедия произошла «из-за понтов».

«Малахов, крутой, авторитетный чувак, вдруг не смог решить вопрос очередности для своей женщины. Это его завело. Хотя Тальков как исполнитель, конечно, был круче и по праву должен был выступать после Азизы, а не до. А дальше случился несчастный случай. Все кинулись отнимать у Малахова ствол, произошел непроизвольный выстрел», — заверил Игнатов.

Были предположения, что выстрелил также и продюсер Талькова Шляфман, но, по словам криминалиста, ему не было никакого смысла убивать артиста.

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