Космические суммы: у кого из российских звезд самый большой новогодний гонорар

Цены за выступления доходят до десятков миллионов рублей.

Новогодние гонорары отечественных звезд выросли практически на 50% по сравнению с их «будничным» жалованием. Издание KP.RU назвало российских селебрити, которые в этом декабре могут получить самые большие вознаграждения.

В большую игру вернулась культовая группа «Комбинация», — популярность обеспечил одноименный сериал об истории саратовского коллектива. Первого января «Комбинация» выступит на праздничном ужине в элитном подмосковном отеле, где стоимость трех ночей — от 152 тысяч рублей. В сумму входит и билет на выступление группы.

Некоторые именитые звезды, такие как Валерий Леонтьев и Владимир Кузьмин, будут в этот Новый Год выступать для богачей в Дубае. Стоимость билетов на праздничный ужин варьируется от 187 до 326 тысяч рублей.

В России самым дорогим будет совместное выступление поп-короля Филиппа Киркорова и певицы Анны Асти. Цена билетов достигает 295 тысяч рублей, при этом ужин оплачивается отдельно.

Отмечается, что персональные новогодние гонорары различных звезд российской эстрады стартуют от десяти миллионов рублей — за такие деньги любимая знаменитость готова выступить лично для Вас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главные селебрити России собрались вместе на вручении ежегодной премии «Больше, чем звезды».