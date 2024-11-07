Не стоит делать из них героев: Песков о гостях «Валдая» из недружественных стран

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 23 0

Песков: на форуме «Валдай» рады участникам из всех стран

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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После недолгого затишья форум вновь начал собирать множество гостей из всех стран мира.

На форуме Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи, рады гостям из всех стран, включая недружественные. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил обозревателю «Известий» Виктору Синеоку на полях форума.

«Это формат, который работает уже несколько десятилетий, пока не произошел обвал в отношениях коллективного Запада и России», — напомнил Песков.

По словам спикера Кремля, клуб «Валдай» был создан для того, чтобы предоставить возможность специалистам по России из западных стран получать из первых рук информацию о том, что происходит. Не ориентироваться на сообщения прессы, а именно получать от членов правительства, политиков и, конечно же, в первую очередь президента.

Он также отметил, что после обвала отношений было несколько лет, когда «западники» не были представлены на подобных мероприятиях, однако сейчас их становится все больше.

«Я не склонен к тому, чтобы делать из них героев за то, что они приехали к нам. Разумеется, здесь рады видеть всех», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин уже начал работать над речью для выступления на Валдае.

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