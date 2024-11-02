Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на «Валдае»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37

Песков: Путин уже начал работать над речью для выступления на Валдае

Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на «Валдае»

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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В этом году темой дискуссионного клуба станет обсуждение основ прочного мира и всеобщей безопасности.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится к выступлению на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Масштабное мероприятие проходит ежегодно. Каждый раз темой становится новая актуальная для современности проблема. На ближайшее XXI заседание была выбрана следующая: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

В дискуссионном клубе примут участие 140 человек из 50 стран мира. Целью предложено объявить идеи для решения мировых проблем, которые бы отличались от западных и раскрывали ситуацию под другим углом.

Владимир Путин традиционно открывает мероприятие тематической речью. Выступление запланировано на 7 ноября. Президент активно готовится к этому событию, детально прорабатывая злободневные вопросы современности. Его обращение к участникам задает настроение на все дни дискуссий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили за ночь 24 беспилотника ВСУ над территорией РФ.

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