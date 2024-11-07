Гладков: в Шебекино после атаки ВСУ пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил губернатор.

Помимо этого, в доме повреждено остекление, внутренняя отделка и стены. В Шебекино пострадали и другие объекты: выбиты окна в еще одном атакованном доме, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль.

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Украинский FPV-дрон нанес удар и по белгородскому селу Репяховка Краснояружского района. Атака затронула линию электропередачи, в результате чего без света остались жители пяти населенных пунктов.

Последствия нападения киевского режима на регион уточняются, заключил Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как БПЛА ВСУ атаковал многоэтажку в Белгороде, после чего в ней произошел взрыв и разгорелся пожар.