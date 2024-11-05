«На фасаде нет живого места»: обстановка на месте удара БПЛА по дому в Белгороде

Удар дрона пришелся по верхним этажам многоэтажки, из них до сих пор валит дым.

Из квартир жилого дома, по которому нанес удар беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), до сих пор валит дым, хотя пожар удалось ликвидировать. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко с места событий. Удар пришелся по верхним этажам, на фасаде не осталось живого места — он полностью выгорел.

По словам корреспондента, первыми на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые и помогли находившимся рядом с домом людям эвакуироваться от эпицентра взрыва и пожара. К тому же, именно они вытащили из квартиры пострадавшего мужчину. Сейчас он доставлен в больницу и находится под наблюдением врачей.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате удара вражеского БПЛА пострадали три квартиры. Пострадавший мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры прилета украинского БПЛА по многоэтажке в Белгороде.