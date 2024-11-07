Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением», — уточняется в сообщении.

Также известно, что помилование получили две женщины и 29 мужчин: трое из них являются инвалидами, а еще 17 страдают от хронических заболеваний. Помимо этого, у 27 помилованных есть дети, семеро из них — многодетные родители.

Аналогичный жест Лукашенко сделал и в середине сентября — тогда он также помиловал 37 осужденных за экстремизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе текущего года Лукашенко помиловал 30 заключенных, осужденных за участие в акциях протестов в стране.

Сообщалось, что в числе освобожденных от заключения граждан страны — 14 женщин и 16 мужчин. У некоторых из них диагностированы заболевания, в том числе серьезные. Кроме того, из мест лишения свободы вышли граждане пенсионного возраста.