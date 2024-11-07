Путин не исключил использование Западом ядерного оружия

Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом. Об этом выступая на пленарном заседании клуба «Валдай» заявил Владимир Путин.

По словам президента России, Запад слепо верит в собственную безнаказанность, а это грозит трагедией. Он подчеркнул, что мир сегодня подошел к «опасной черте».

Кроме того в своей речи Путин обратил внимание, что сейчас идет борьба за формирование нового миропорядка — и это нельзя назвать борьбой за власть. По его словам, это, скорее, столкновение принципов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не делать героев из участников форума «Валдай», которые приезжают из недружественных стран.

По словам спикера Кремля, клуб «Валдай» был создан для того, чтобы предоставить возможность специалистам по России из западных стран получать из первых рук информацию о том, что происходит. К тому же, клуб функционирует на протяжение десятилетий.