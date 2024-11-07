Путин заявил об эпохе кардинальных перемен

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 48 0

По словам президента, прежнее мироустройство безвозвратно ушло.

Путин заявил об эпохе кардинальных перемен

Фото: Кормилицына Кристина/ТАСС; 5-tv.ru

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Современным людям выпало жить в эпоху кардинальных перемен. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматичными событиями поистине исторического масштаба — на наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого. Поднимаются новые державы», — отметил глава РФ.

Он также подчеркнул, что прям сейчас наступает момент истины, а вот прежнее устройство мира безвозвратно ушло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не делать героев из участников форума «Валдай», которые приезжают из недружественных стран.

По словам спикера Кремля, клуб «Валдай» был создан для того, чтобы предоставить возможность специалистам по России из западных стран получать из первых рук информацию о том, что происходит. К тому же, клуб функционирует на протяжение десятилетий.

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