«Она потрясающая»: принц Уильям рассказал о здоровье болеющей раком Кейт Миддлтон

Супруга наследника британского престола узнала об онкологии в начале этого года.

Принц Ульям восхищается стойкостью своей супруги Кейт Миддлтон, которая ведет борьбу с онкологией. Об этом сообщило издание Us Magazine.

Принц прибыл в Южную Африку на торжественную церемонию премии Earthshot Prize, которую он учредил в 2020 году. Эта награда присуждается тем, кто предложил самые эффективные проекты для восстановления экологии. Перед началом церемонии принц пообщался с журналистами и рассказал о состоянии жены. Он признался, что восхищается ее стойкостью и назвал ее потрясающей.

«Она чувствует себя очень хорошо, спасибо», — сказал Ульям.

Также он показал браслет из цветных бусин на руке, который подарила ему девятилетняя дочь Шарлотта.

У Кейт Миддлтон была диагностирована онкология, о которой она сообщила в марте этого года. Она прошла интенсивное лечение — курс химиотерапии — и реабилитацию. С тех пор супруга наследного принца Британии редко появляется на публике. День рождения короля Карла III в июне стало одним из немногих мероприятий, которые она все-таки посетила. Ближайший выход Кейт запланирован на 11 ноября в День памяти жертв Первой мировой войны.

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