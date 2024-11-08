Сгрыз электронный браслет? Что происходит с оскандалившимся Гуфом
ФСИН опровергла данные о том, что Гуф перегрыз провода на электронном браслете
Фото: © РИА Новости/Антон Волков
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Сотрудники ФСИН прокомментировали информацию, опубликованную в соцсетях.
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, не перегрызал провода на электронном браслете, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление ФСИН по Московской области.
«Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительноясти», — уточнили в ведомстве.
Также уточняется, что сотрудники ФСИН оперативно заменили зарядный блок к контрольному устройству.
Суд над Гуфом после дебоша в Подмосковье
В ночь на 23 октября музыканта задержали в банном комплексе в Подмосковье. Артист подрался с братом владельца, который оказался полицейским. Было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а до этого на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Музыканта также допросили по статье о грабеже, по которой предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.
Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал в отношении Гуфа меру пресечения в виде запрета определенных действий.
После инцидента, как сообщила возлюбленная рэпера Разият Салахова, он лег в реабилитационный центр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что слухи о галлюцинациях Гуфа не соответствуют действительности.
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