Сгрыз электронный браслет? Что происходит с оскандалившимся Гуфом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

ФСИН опровергла данные о том, что Гуф перегрыз провода на электронном браслете

Сгрыз электронный браслет? Что происходит с оскандалившимся Гуфом

Фото: © РИА Новости/Антон Волков

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Сотрудники ФСИН прокомментировали информацию, опубликованную в соцсетях.

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, не перегрызал провода на электронном браслете, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление ФСИН по Московской области.

«Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительноясти», — уточнили в ведомстве.

Также уточняется, что сотрудники ФСИН оперативно заменили зарядный блок к контрольному устройству.

Суд над Гуфом после дебоша в Подмосковье

В ночь на 23 октября музыканта задержали в банном комплексе в Подмосковье. Артист подрался с братом владельца, который оказался полицейским. Было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а до этого на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Музыканта также допросили по статье о грабеже, по которой предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал в отношении Гуфа меру пресечения в виде запрета определенных действий.

После инцидента, как сообщила возлюбленная рэпера Разият Салахова, он лег в реабилитационный центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слухи о галлюцинациях Гуфа не соответствуют действительности.

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