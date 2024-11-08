«Я русский человек»: найдено восхитившее Путина видео с белгородцем

Житель приграничного региона шел на выборы президента, не боясь обстрелов ВСУ.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин вспомнил видео с жителем Белгорода, который идет голосовать на выборы президента в 2024 году под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти кадры отыскал и опубликовал Telegram-канал «Белгородец».

«Потому что я человек, русский человек», — ответил мужчина на вопрос, почему он не боится выходить из дома в столь неспокойное время.

Российский лидер отметил мужество и патриотизм жителей приграничных регионов. По его мнению, Запад никогда не сможет понять, что такое русский дух.

Владимир Путин убежден, что назвать себя «русским человеком» может любой житель РФ, вне зависимости от национальности, ведь это понятие скорее отражает силу характера, духа, волю к победе, а не национальную принадлежность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал существование России залогом успешного развития мира. При этом Путин добавил, что Россия никогда не была инициатором применения силы, тем не менее, когда страна и ее население нуждается в защите, предпринимаются необходимые действия.