Путин назвал существование России залогом успешного развития мира
Страна готова защищать себя и своих граждан — в этом ни у кого не должно быть сомнений.
Фото, видео: Reuters/MAXIM SHIPENKOV; 5-tv.ru
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Само существование России является залогом успешного развития мира. Об этом заявил в ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.
«Мы защитим себя и наших людей. Пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий», — отметил глава государства.
При этом Путин добавил, что Россия никогда не была инициатором применения силы, но тем не менее, когда страна и ее население нуждается в защите, предпринимаются необходимые действия. Это же касается и тех, кто стремится к мировому господству — российская сторона не раз останавливала рвущихся к нему, и «так будет и впредь».
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