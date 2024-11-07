Путин назвал существование России залогом успешного развития мира

Само существование России является залогом успешного развития мира. Об этом заявил в ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

«Мы защитим себя и наших людей. Пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий», — отметил глава государства.

При этом Путин добавил, что Россия никогда не была инициатором применения силы, но тем не менее, когда страна и ее население нуждается в защите, предпринимаются необходимые действия. Это же касается и тех, кто стремится к мировому господству — российская сторона не раз останавливала рвущихся к нему, и «так будет и впредь».