Путин назвал существование России залогом успешного развития мира

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 49

Страна готова защищать себя и своих граждан — в этом ни у кого не должно быть сомнений.

Фото, видео: Reuters/MAXIM SHIPENKOV; 5-tv.ru

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Само существование России является залогом успешного развития мира. Об этом заявил в ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

«Мы защитим себя и наших людей. Пусть ни у кого не будет на этот счет никаких иллюзий», — отметил глава государства.

При этом Путин добавил, что Россия никогда не была инициатором применения силы, но тем не менее, когда страна и ее население нуждается в защите, предпринимаются необходимые действия. Это же касается и тех, кто стремится к мировому господству — российская сторона не раз останавливала рвущихся к нему, и «так будет и впредь».

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