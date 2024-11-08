«Не платить за проигранную войну»: Орбан рассказал о настроениях в Европе
Орбан заявил, что некоторые европейские лидеры не хотят платить Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov; 5-tv.ru
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Далеко не все главы государств стран ЕС выступают за продолжение поддержки Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил, что многие европейские лидеры уже не хотят платить Киеву и скорее поддерживают начало переговоров.
«Есть те, кто хочет и дальше посылать невероятное количество денег в эту вообще-то проигранную войну. Но в то же время растет число тех, кто осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На саммите Венгрия и Украина так и не смогли согласовать двустороннее соглашение по безопасности. Все из-за того, что Будапешт отказался включать в договор пункт о поддержке вступления Киева в НАТО, на котором так яростно настаивает украинская сторона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран Евросоюза обсудили выстраивание отношений с США при новой администрации.
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