Орбан рассказал лидерам Евросоюза анекдот про Папу Римского

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На саммите глав ЕС Орбан рассказал анекдот про Папу Римского и венгерский язык

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
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Удалось ли разрядить обстановку?

В Будапеште сегодня царят мрачные настроения. Там лидеры стран Евросоюза обсуждают на экстренном саммите, как выстраивать отношения с США при новой администрации. Дональд Трамп не раз упрекал европейских союзников, что их взносы в коллективную оборону НАТО недостаточны, и если они не увеличат платежи, то США вообще могут выйти из альянса, что будет означать его развал.

Подбодрить коллег взялся хозяин встречи — венгерский премьер во время саммита рассказал анекдот:

«Папа Римский однажды мне сказал, что в раю венгерский является официальным языком. Я спросил: „Почему?“ И он ответил: потому что нужна бесконечность, чтобы его выучить».

Однако анекдот от Виктора Орбана не смог развеять тревожные ожидания большинства европейских лидеров от нового четырехлетнего правления Дональда Трампа. Тем более что новый генсек НАТО, Марк Рютте, заявил, что Трамп «абсолютно прав», и европейским союзникам нужно увеличить расходы на оборону хотя бы в полтора раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сети появился «список мести» Трампа. Он грозился «добраться» до его фигурантов, когда одержит победу на президентских выборах.

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