«Строго по показаниям»: как КТ может повысить риск развития онкологии

Компьютерная томография не может повлиять на развитие онкологических заболеваний, но есть ряд критериев, о которых важно знать.

Существует миф, что после лучевой диагностики якобы повышается риск развития рака. Так ли это на самом деле, в беседе с порталом KP.RU рассказал врач-рентгенолог Александр Бажин.

«При КТ легких лучевая нагрузка в среднем составляет 4 мЗв (миллизиверта. — Прим. Ред.). При цифровой рентгенографии легких не превышает 0,1 мЗв, а при обычной рентгенографии — до 1 мЗв. Почувствуйте разницу. Так что, безусловно, КТ должна проводиться строго по медпоказаниям, а не по собственной инициативе», — объяснил специалист.

Он отметил, что точных данных о взаимосвязи компьютерной томографии (КТ) и риском развития рака нет. Однако такие методы связаны с лучевой нагрузкой, которая потенциально может повысить риск развития различных заболеваний, в том числе онкологических.

«Поэтому при выполнении обследований высчитывается доза лучевой нагрузки в миллизивертах (мЗв), которая как раз показывает степень потенциального риска», — добавил специалист.

Также подчеркнул, что иногда нагрузка может быть безопасной, но все зависит от ситуации. К примеру, существует низкодозная КТ легких для поиска узелков, который появляются после воспаления или инфекции. Но, если проводится исследование грудкой клетки и брюшной полости одновременно с применением контрастного препарата, который используют при подозрении на онкологию, то нагрузка может увеличиться в десятки раз.

«В целом нагрузка при КТ может находиться в диапазоне от 1 до 50 мЗв и даже выше», — заключил врач.

Но, при КТ молочных желез изменения видны, только если они находятся в запущенной стадии. Врачи при обследовании замечают эту область и подобные образования для них не являются особенными. И также это не говорит о раке груди, а напротив, становится поводом для дальнейшего обследования.

По словам Бажина, только лечащий врач принимает решение о методе исследования пациента, исходя из его анамнеза и состояния.

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