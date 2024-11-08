Фуру разорвало пополам: массовая авария произошла на трассе М5 «Урал»

По предварительным данным, погибли три водителя.

Массовая авария на федеральной трассе М5 «Урал». В Челябинской области столкнулись сразу три грузовика и легковой автомобиль.

Части машин и содержимое контейнеров буквально разлетелись по всей дороге. Одну фуру после столкновения занесло на скользкой дороге, она вылетела в кювет и загорелась. Другую развернуло поперек проезжей части.

По предварительным данным, два водителя погибли. В районе ДТП временно действует реверсивная схема движения. Там растянулась многокилометровая пробка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на федеральной трассе «Сибирь» в Кузбассе произошло массовое ДТП. Столкнулись 15 грузовиков, три легковушки и пассажирский автобус. Одну из фур развернуло поперек дороги — движение полностью перекрыто. Пробка растянулась на несколько километров. Всех направляют в объезд.