Фуру разорвало пополам: массовая авария произошла на трассе М5 «Урал»
Три фуры и один легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе М5 «Урал»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/TEM_/TEM_; 5-tv.ru
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По предварительным данным, погибли три водителя.
Массовая авария на федеральной трассе М5 «Урал». В Челябинской области столкнулись сразу три грузовика и легковой автомобиль.
Части машин и содержимое контейнеров буквально разлетелись по всей дороге. Одну фуру после столкновения занесло на скользкой дороге, она вылетела в кювет и загорелась. Другую развернуло поперек проезжей части.
По предварительным данным, два водителя погибли. В районе ДТП временно действует реверсивная схема движения. Там растянулась многокилометровая пробка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на федеральной трассе «Сибирь» в Кузбассе произошло массовое ДТП. Столкнулись 15 грузовиков, три легковушки и пассажирский автобус. Одну из фур развернуло поперек дороги — движение полностью перекрыто. Пробка растянулась на несколько километров. Всех направляют в объезд.
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