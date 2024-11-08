Три легковушки, 15 грузовиков и автобус: массовое ДТП произошло на трассе «Сибирь» в Кузбассе

Авария произошла из-за накрывшей Кемеровскую область метели.

Массовое ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в Кузбассе. Столкнулись 15 грузовиков, три легковушки и пассажирский автобус. Одну из фур развернуло поперек дороги — движение полностью перекрыто. Пробка растянулась на несколько километров. Всех направляют в объезд.

«Перекрыто вообще все на пять-шесть часов. Не надо сюда ездить никому», — сообщил очевидец.

Авария произошла из-за сложных погодных условий. Кемеровскую область накрыла метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Видимость на дорогах упала.

Автоинспекторы выясняют, кто виноват в ДТП. По последним данным, пострадавших нет, но ограничение движения на трассе продлено до двух дня по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Раменском водитель легковушки сбил велосипедиста.