Три легковушки, 15 грузовиков и автобус: массовое ДТП произошло на трассе «Сибирь» в Кузбассе
На федеральной трассе «Сибирь» в Кузбассе произошло массовое ДТП с участием 15 грузовиков
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/EHL Media/Erik-Holm Langho; 5-tv.ru
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Авария произошла из-за накрывшей Кемеровскую область метели.
Массовое ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в Кузбассе. Столкнулись 15 грузовиков, три легковушки и пассажирский автобус. Одну из фур развернуло поперек дороги — движение полностью перекрыто. Пробка растянулась на несколько километров. Всех направляют в объезд.
«Перекрыто вообще все на пять-шесть часов. Не надо сюда ездить никому», — сообщил очевидец.
Авария произошла из-за сложных погодных условий. Кемеровскую область накрыла метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Видимость на дорогах упала.
Автоинспекторы выясняют, кто виноват в ДТП. По последним данным, пострадавших нет, но ограничение движения на трассе продлено до двух дня по Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Раменском водитель легковушки сбил велосипедиста.
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