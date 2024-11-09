В Татарстане задержали украинского террориста

В Татарстане силовики задержали участника украинской террористической организации. Им оказался житель Набережных Челнов. По заданию кураторов он собирал сведения о комиссариатах и заводах оборонной промышленности. А затем пересылал координаты с помощью мессенджеров.

Кроме того, диверсант организовал схрон с зажигательными смесями и элементами взрывных устройств. Все это он планировал использовать для терактов. Свою вину задержанный признал.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Данко будет бороться с диверсантами в Крыму. Он вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым». Эти отряды созданы для того, чтобы исключить возможность проникновения диверсантов в нашу страну. В случае угрозы участники объединения встанут на защиту границ вместе с военными. Известно, что певец проживает в Ялте вместе со своей женой и детьми. Позже Данко заявил, что защищать свой родной край — это обязанность каждого, и никто это не сделает за нас самих.

Также известно, что в ряды «Барс-Крым» вступила мэр Ялты Янина Павленко, ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета города.