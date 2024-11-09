В Татарстане задержали украинского террориста

Эфирная новость 24 0

По заданию кураторов из Незалежной он собирал данные о военных объектах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Татарстане силовики задержали участника украинской террористической организации. Им оказался житель Набережных Челнов. По заданию кураторов он собирал сведения о комиссариатах и заводах оборонной промышленности. А затем пересылал координаты с помощью мессенджеров.

Кроме того, диверсант организовал схрон с зажигательными смесями и элементами взрывных устройств. Все это он планировал использовать для терактов. Свою вину задержанный признал.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Данко будет бороться с диверсантами в Крыму. Он вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым». Эти отряды созданы для того, чтобы исключить возможность проникновения диверсантов в нашу страну. В случае угрозы участники объединения встанут на защиту границ вместе с военными. Известно, что певец проживает в Ялте вместе со своей женой и детьми. Позже Данко заявил, что защищать свой родной край — это обязанность каждого, и никто это не сделает за нас самих.

Также известно, что в ряды «Барс-Крым» вступила мэр Ялты Янина Павленко, ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета города.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

1:14
Антисемитизм или нет? Израильские фанаты могли сами спровоцировать конфликт в Амстердаме
0:52
«Поспешу всех расстроить»: что видел Тимати на скандальных вечеринках P. Diddy
0:30
В Татарстане задержали украинского террориста
0:10
В Каталонии началось второе наводнение с начала месяца
23:50
Жительница Горловки погибла в результате взрыва суббоеприпаса снаряда НАТО
23:30
Пассажирка рейса Москва — Сургут устроила дебош на борту

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
Захарова высмеяла Туска за отказ от слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака