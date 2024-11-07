«Если не я, то кто?» — певец Данко будет бороться с диверсантами в Крыму

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Певец Данко вступил в ряды добровольческого подразделения в Крыму

«Если не я, то кто?» — певец Данко будет бороться с диверсантами в Крыму

Фото: Telegram/Янина ПаVленко | Ялта/yanina_pavlenko

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Артист вступил в добровольческое подразделение.

Российский певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым». Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.

«Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь», — написала Павленко в публикации.

Глава Ялты также отметила, что ранее она сама вступила в данное подразделение, в также ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета города.

Павленко добавила, что отряды «Барс Крым» созданы для того, чтобы исключить возможность проникновения диверсантов в нашу страну. В случае угрозы участники объединения встанут на защиту границ вместе с военными.

Известно, что певец проживает в Ялте вместе со своей женой и детьми. Позже Данко заявил, что защищать свой родной край — это обязанность каждого, и никто это не сделает за нас самих.

«Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму оценили нанесенный за годы в составе Украины ущерб. Украинские власти не щадили экологию и экономику полуострова. 

Полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались, а в 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым.

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