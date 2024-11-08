Стал известен претендент на место Шольца

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Намеки нашли в соцсетях.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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В Германии стал известен первый кандидат на пост канцлера. В партии «зеленых» заявили, что от них на выборы пойдет действующий министр экономики.

Роберт Хабек официально о своих намерениях пока не заявлял, но многие обратили внимание на его последнее видео в соцсетях. На нем на долю секунды появляется браслет с надписью «эпоха канцлера» и календарь с отмеченной красным датой — 8 ноября. Теперь журналисты предполагают, что Хабек выдвинет свою кандидатуру уже этим вечером.

На этой неделе в Германии начался политический кризис — распалась правящая коалиция. Как писал 5-tv.ru, произошло это после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов, и вслед за ним правительство покинули члены Свободно-демократической партии. Все дело в том, что политическая верхушка ФРГ так и не смогла договориться между собой, как им распределить бюджет. Уже бывший глава Минфина Кристиан Линднер отказался выделять средства одновременно и на спонсирование Киева, и на немецкую экономику. Шольц заявил, что такая работа правительства просто невозможна.

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