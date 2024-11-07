Политический хаос: в Германии распалась правящая коалиция

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Правящая в ФРГ коалиция распалась после увольнения Шольцем министра финансов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Верхушка ФРГ так и не смогла договориться между собой в экономических вопросах, среди которых — помощь Украине.

В Германии наступил политический хаос — распалась правящая коалиция. Произошло это после того, как Олаф Шольц уволил министра финансов, и вслед за ним правительство покинули члены Свободно-демократической партии.

Все дело в том, что политическая верхушка ФРГ так и не смогла договориться между собой, как им распределить бюджет. Уже бывший глава Минфина Кристиан Линднер отказался выделять средства одновременно и на спонсирование Киева, и на немецкую экономику. Шольц заявил, что такая работа правительства просто невозможна.

«Это либо безопасность, либо сплоченность, либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. Делать такие противопоставления неправильно и опасно. Это вода на мельницу врагов нашей демократии», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Теперь, вероятно, Германию ждут внеочередные парламентские выборы. По словам Шольца, они могут пройти весной. А в январе канцлер планирует запросить вотум доверия у Бундестага. Ведь после ухода Линднера и его партии у Шольца больше нет большинства голосов в правительстве.

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