В Каталонии началось второе наводнение с начала месяца

На севере Испании в эти минуты подсчитывают ущерб от нового мощного наводнения. Оно обрушилось на Каталонию минувшей ночью и смыло сотни автомобилей с улиц Барселоны и соседних городов. Теперь испорченные машины извлекают из-под воды с помощью строительной техники.

За ночь на регион обрушилась трехмесячная норма осадков, но, по словам спасателей, все жители сумели укрыться в домах или на возвышенностях. Это уже второе стихийное бедствие в регионе с начала месяца. На прошлой неделе в результате урагана в Испании погибли 219 человек, большинство из них — в Валенсии.

Позже в регион прибыл король Филиппа VI вместе с супругой. Пострадавшие в результате новоднения эмоций сдержать не смогли и закидали чету вместе со всей их свитой грязью. Филипп в ходе инцидента пытался сохранять спокойствие и говорить с гражданами, однако это тоже только раздражало пострадавших от стихийного бедствия людей. Позже монарх призвал понять тех, кто закидал его грязью, и поскорее решить наметившиеся в регионе в связи с разгулом стихии проблемы.