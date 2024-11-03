В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Пострадавшие от стихии люди оскорбляли и называли «убийцами» монарха и членов правительства.

Фото, видео: Reuters/Eva Manez

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Пережившие наводнение жители Валенсии забросали грязью приехавшего к ним короля Испании Филиппа VI и сопровождавших его членов правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Вместе с комьями грязи в монарха и его свиту летели оскорбления и крики «Убирайтесь!» и «Убийцы!».

Охрана Филиппа пыталась раскрытыми зонтами защитить короля и чиновников от летевшей в них грязи, однако это лишь разозлило граждан, и они стали с еще большей яростью атаковать высокопоставленных особ.

В итоге ситуация стала угрожающей, и в дело пришлось вмешаться полиции. Прибывшие на место правоохранители спасли монарха от разъяренной толпы подданных.

Филипп в ходе инцидента пытался сохранять спокойствие и говорить с гражданами, однако это тоже только раздражало пострадавших от стихийного бедствия людей.

Обрушившееся на Испанию масштабное наводнение уже признали самым смертоносным за последние десятилетия в стране. Разрушительная стихия охватила значительную территорию, в первую очередь — юго-восточное побережье.

Сильнее всех пострадала провинция Валенсия, где ливни привели к мощным потопам. Инфраструктура региона почти перестала существовать — тысячи домов остаются без света, а дороги завалены обломками машин и мусором. Некоторые автомобили просто занесло песком - там еще несколько дней назад был берег реки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Испании стремительно растет число жертв наводнения. По предварительным данным, погибнуть от стихии могли около 500 человек.

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