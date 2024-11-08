Политолог назвала главные отличия востока и запада Германии

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 43 0

Хорольская: различия между востоком и западом Германии сохранились до сих пор

Политолог назвала главные отличия востока и запада Германии

Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Schwarz; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Даже спустя 35 лет после падения Берлинской стены население и экономическая обстановка частей ФРГ значительно различается.

Спустя 35 лет после падения Берлинской стены, между востоком и западом Германии все равно сохраняются разительные отличия. Об этом научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Мария Хорольская заявила в ходе круглого стола на тему «К 35-летию падения Берлинской стены: состоялась ли европейская система безопасности?».

«Да, это очевидно, что люди по-прежнему различаются, это легко доказать, если мы посмотрим, как люди голосуют. Не секрет, что восточные земли в большей степени, чем западные, поддерживают оппозиционные партии, это «Альтернатива для Германии», левые силы, «Союз Сары Вагенкнехт», — объяснила эксперт.

По словам Хорольской, разница наблюдается и в состоянии экономики восточной и западной частей ФРГ. Так, на востоке люди живут гораздо скромнее, чем на западе. Уровень ВВП на душу населения в восточной части ниже, так же как и производительность.

Помимо этого, политолог указала на более высокую социальную нагрузку в восточной Германии, поскольку молодежь чаще всего уезжает оттуда на запад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на электроэнергию в Германии выросли в восемь раз из-за отсутствия ветра.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

22:10
Стал известен претендент на место Шольца
21:50
Конференция винных городов прошла в рамках Российского винодельческого форума
21:30
Николай Фоменко анонсировал выход нового альбома группы «Секрет»
21:10
Политолог назвала главные отличия востока и запада Германии
20:50
Под защитой робопса и дайверов: как Трамп обезопасил свое поместье после выборов
20:30
«Строго по показаниям»: как КТ может повысить риск развития онкологии

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Стало подводить»: Чабан обратился к психологу на фоне проблем со здоровьем
После темной ночи наступит рассвет: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 ноября
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака