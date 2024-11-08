Политолог назвала главные отличия востока и запада Германии

Даже спустя 35 лет после падения Берлинской стены население и экономическая обстановка частей ФРГ значительно различается.

Спустя 35 лет после падения Берлинской стены, между востоком и западом Германии все равно сохраняются разительные отличия. Об этом научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Мария Хорольская заявила в ходе круглого стола на тему «К 35-летию падения Берлинской стены: состоялась ли европейская система безопасности?».

«Да, это очевидно, что люди по-прежнему различаются, это легко доказать, если мы посмотрим, как люди голосуют. Не секрет, что восточные земли в большей степени, чем западные, поддерживают оппозиционные партии, это «Альтернатива для Германии», левые силы, «Союз Сары Вагенкнехт», — объяснила эксперт.

По словам Хорольской, разница наблюдается и в состоянии экономики восточной и западной частей ФРГ. Так, на востоке люди живут гораздо скромнее, чем на западе. Уровень ВВП на душу населения в восточной части ниже, так же как и производительность.

Помимо этого, политолог указала на более высокую социальную нагрузку в восточной Германии, поскольку молодежь чаще всего уезжает оттуда на запад.

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