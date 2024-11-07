Цены взлетели в восемь раз: как безветрие ведет Германию к энергокризису

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

Цены на электроэнергию в Германии выросли в восемь раз из-за отсутствия ветра

Цены взлетели в восемь раз: как безветрие ведет Германию к энергокризису

Фото: www.globallookpress.com/Kalizhan Ospanov

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Эксперты прогнозируют серьезные последствия, с которыми может столкнуться энергетика Европы при ухудшении погодных условий.

В Германии наступил период безветрия, после чего цены на электроэнергию резко подскочили в восемь раз. Об этом пишет EADaily.

После прекращения поставок ресурсов из России в 2022 году, Германия столкнулась с энергокризисом. Основную часть электроэнергии страна стала получать из возобновляемых ресурсов: солнечная энергия и ветряная генерация.

Однако, если в воскресенье, 3 ноября, максимальная цена на оптовую электроэнергию в Германии в пиковые часы составляла не более 128 евро за мегаватт в час, то в среду, 6 ноября, она достигла уже 805−820 евро за мегаватт в час. Столько стоила оптовая электроэнергия с 18:00 до 20:00.

Уточняется, что сейчас ветряные станции работают всего лишь на 7%. Аналогичная участь постигла и Великобританию — там ветряная генерация упала до 7,6%.

«Безветрие в сочетании с холодами в феврале будет иметь при текущей доле ветряной и солнечной энергетики гораздо более серьезные последствия для энергосистемы. А уж в сочетании с другими негативными факторами — и подавно», — цитирует издание заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правящая в ФРГ коалиция распалась после увольнения Шольцем министра финансов.

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