Простой пацан: Владимира Селиванова сравнивают с персонажем из сериала

Актер благодарен своему кинообразу за философию жизни.

Актер Владимир Селиванов благодарен своему самому известному персонажу — Вовану из сериала «Реальные пацаны» — за философию жизни. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

Он отметил, что благодаря этому образу его воспринимают как простого парня из народа.

«Мне говорили: „Пойдем погуляем, пойдем выпьем“», — рассказал Селиванов.

Раньше это возмущало актера, и он старался с этим бороться, а потом начал философски относится к подобным ситуациям. Селиванов отметил, что пытаться переучивать людей часто просто не имеет смысла. Актер не раз убеждался, что у каждого свое понимание жизни и воспитать человека за несколько минут он все равно не сможет.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Владимир Селиванов судится из-за опеки над дочерью. Актер не хочет, чтобы ребенок был объектом для манипуляций. Он подал иск на установление места жительства своей дочери Евы вместе с собой. Селиванов уточнил, что не будет препятствовать общению дочери с матерью.