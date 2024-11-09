Антонина Паперная называет Яглыча секс-символом России и не боится его фанаток
Актриса Антонина Паперная считает своего супруга Владимира Яглыча секс-символом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Актер поддерживает себя в форме благодаря усиленным тренировкам в спортзале.
Актриса Антонина Паперная считает своего супруга актера Владимира Яглыча секс-символом России. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».
Паперная подчеркнула, что прекрасно быть замужем за таким мужчиной. Причем, активное внимание, которое к нему проявляют фанатки, Паперную не смущает, а, напротив, вызывает восхищение.
«И я за него в этот момент только радуюсь, потому что фанатки – это молодость. Это значит, что он привлекательный, что у меня хороший вкус. Вот и все», – отметила актриса.
Также Паперная отметила, что она выступает в отношениях исключительно за патриархат, но в нынешнее время, поправляет она, это означает, что сильная женщина стоит за спиной мужчины.
Актриса решила также раскрыть секрет красоты и мужественности супруга. Оказалось, что он очень любит спорт, а на его пример равняется и она, и дети, и их знакомые.
Ранее 5-tv.ru писал, что не менее крепкий брак был у певца Александра Серова с Еленой Стебеневой.
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