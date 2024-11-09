Антонина Паперная называет Яглыча секс-символом России и не боится его фанаток

Актер поддерживает себя в форме благодаря усиленным тренировкам в спортзале.

Актриса Антонина Паперная считает своего супруга актера Владимира Яглыча секс-символом России. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

Паперная подчеркнула, что прекрасно быть замужем за таким мужчиной. Причем, активное внимание, которое к нему проявляют фанатки, Паперную не смущает, а, напротив, вызывает восхищение.

«И я за него в этот момент только радуюсь, потому что фанатки – это молодость. Это значит, что он привлекательный, что у меня хороший вкус. Вот и все», – отметила актриса.

Также Паперная отметила, что она выступает в отношениях исключительно за патриархат, но в нынешнее время, поправляет она, это означает, что сильная женщина стоит за спиной мужчины.

Актриса решила также раскрыть секрет красоты и мужественности супруга. Оказалось, что он очень любит спорт, а на его пример равняется и она, и дети, и их знакомые.

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