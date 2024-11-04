«Терпел, потому что любил»: Александр Серов рассказал о браке с Еленой Стебеневой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 86 0

Певец Александр Серов рассказал, что отношения со Стебеневой сделали его моложе

«Терпел, потому что любил»: Александр Серов рассказал о браке с Еленой Стебеневой

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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70-летний исполнитель отметил, что несмотря на свой возраст, он выглядит моложе именно благодаря жене.

Певец Александр Серов рассказал об отношениях с экс-супругой Еленой Стебеневой. Секрет брака он раскрыл в шоу на федеральном канале.

70-летний исполнитель отметил, что несмотря на свой возраст, он выглядит моложе именно благодаря Стебеневой. Он также добавил, что она была его единственной любовью.

Певец не мог не прокомментировать и заявления блогеров о том, что Стебенева работала у него администратором и внесла большой вклад в его карьеру. Он заверил, что ему неприятно читать такое.

«Блогеры пишут, мол, Лена чуть ли не вынесла меня на руках на эстраду. Полная чушь! Она палец о палец не ударила, чтобы мне помочь. У нее были свои тараканы по жизни. А я терпел ее, потому что любил», — рассказал Серов.

Серов добавил, что перестал употреблять алкогольные напитки и «иметь контакты с девочками». А секрет их идеального брака с женой, по его мнению, заключается в том, что он старался с ней никогда не конфликтовать даже с самых непростых ситуациях.

Ранее 5-tv.ru писал, что внебрачные дочери Серова претендуют на свою долю.

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