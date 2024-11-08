Жительница Горловки погибла в результате взрыва суббоеприпаса снаряда НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Заряд типа «колокольчик» остался после обстрела города со стороны ВСУ кассетными бомбами.

Жительница Горловки погибла в результате взрыва суббоеприпаса снаряда НАТО

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Жительница поселка Шахты имени Румянцева в Донецкой народной республики (ДНР) погибла, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик». Об этом сообщил мэр города Горловка Иван Приходько.

«Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа „колокольчик“ в поселке Шахты имени Румянцева», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне украинские боевики атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате попадания беспилотника в многоквартирный дом была ранена женщина. С осколочными ранениями шеи и ноги ее экстренно госпитализировали.

Еще один украинский FPV-дрон нанес удар по белгородскому селу Репяховка Краснояружского района. В результате была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители пяти населенных пунктов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили 17 украинских дронов над двумя регионами России.

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