Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ

Противник не оставляет попытки атаковать территорию России.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью пресекли попытки ВСУ атаковать Воронежскую и Белгородскую области с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

Над Воронежской областью было сбито 14 дронов, а над Белгородской — один. Позднее в ведомстве добавили, что примерно в 7:30 противник снова попытался атаковать территорию России. Так, силы ПВО сбили над Воронежской областью еще два дрона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском. Губернатор Дагестана Сергей Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие.