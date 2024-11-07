Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Минобороны: 15 украинских БПЛА сбиты над Воронежской и Белгородской областями

Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Противник не оставляет попытки атаковать территорию России.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью пресекли попытки ВСУ атаковать Воронежскую и Белгородскую области с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

Над Воронежской областью было сбито 14 дронов, а над Белгородской — один. Позднее в ведомстве добавили, что примерно в 7:30 противник снова попытался атаковать территорию России. Так, силы ПВО сбили над Воронежской областью еще два дрона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском. Губернатор Дагестана Сергей Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
6 нояб
«Затронуло голень»: в Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника
6 нояб
Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском
5 нояб
«На фасаде нет живого места»: обстановка на месте удара БПЛА по дому в Белгороде
5 нояб
«Нам в дом прилетело»: житель пострадавшего под атакой БПЛА ВСУ дома в Белгороде
5 нояб
Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео
5 нояб
Гладков: после удара БПЛА по Белгороду загорелись три квартиры
5 нояб
Один человек пострадал в результате удара БПЛА по многоэтажке в Белгороде
2 нояб
Силы ПВО уничтожили за ночь 24 беспилотника ВСУ над территорией РФ
1 нояб
Житель Брянска пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому
31 окт
Беспилотники ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии
+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.22
0.16 105.71
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Пока «хромая утка» у власти: что успеет сделать Байден до ухода с поста президента США
10:56
Вице-мэр Ракова сообщила о спасении врачами Склифа пациента с двумя опаснейшими острыми заболеваниями
10:44
«Вгоняю себя в искусственную депрессию»: почему Леон Кемстач сочувствует близким
10:15
Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ
9:52
Запрещенный метод: разведчик РФ рассказал о подлом приеме боевиков ВСУ в зоне СВО
9:39
За что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
В Сети появился «список мести» Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака