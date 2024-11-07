Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ

Минобороны: 15 украинских БПЛА сбиты над Воронежской и Белгородской областями
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
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Противник не оставляет попытки атаковать территорию России.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью пресекли попытки ВСУ атаковать Воронежскую и Белгородскую области с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.
Над Воронежской областью было сбито 14 дронов, а над Белгородской — один. Позднее в ведомстве добавили, что примерно в 7:30 противник снова попытался атаковать территорию России. Так, силы ПВО сбили над Воронежской областью еще два дрона.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском. Губернатор Дагестана Сергей Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие.
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