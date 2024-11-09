Пахмутова получила звание Героя Труда

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 41 0

Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда

Пахмутова получила звание Героя Труда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Легендарной пианистке и композитору 9 ноября исполнилось 95 лет.

Президент России Владимир Путин присвоил знаменитой пианистке и композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства в стране. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования нормативных актов.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание героя труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне — композитору, члену региональной общественной организации «Союз московских композиторов», — говорится в документе.

Знаменитость отмечает 9 ноября юбилей — 95 лет. За свою жизнь композитор подарила миру более 400 песен, среди которых особую известность получили «Беловежская пуща», «Нежность», «Как молоды мы были», «Старый клен» и другие. Ее композиции исполняли и исполняют многие известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актеры театра и кино. Александра Николаевна состояла в творческом союзе с любимым супругом, поэтом-песенником Николаем Добронравовым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юбилейный концерт Пахмутовой прошел в Москве.

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Пахмутова получила звание Героя Труда

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