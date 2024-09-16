Концерт в честь 95-летия композитора Александры Пахмутовой состоялся в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Композитору в этом году исполнится 95 лет.
Юбилейный концерт в честь Народной артистки СССР Александры Пахмутовой под названием «В песне — жизнь моя» состоялся в Москве. Об этом мероприятии подробнее рассказал 5-tv.ru.
Концертный зал имени Петра Ильича Чайковского Московской филармонии наполнился музыкой и восторженными зрителями по случаю 95-летия знаменитого композитора. Ведущим стал заслуженный артист России Александр Олешко.
В праздничном мероприятии приняли участие многие известные личности и творческие коллективы: народный ансамбль «Россия» Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор, Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова, оперные певцы и другие артисты.
Сама Александра Пахмутова тоже порадовала публику. Она сыграла на рояле композицию «Звездная река», исполнил которую певец Александр Панайотов.
За свою жизнь артистка создала более сотни песен в творческом союзе с супругом поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Весь Советский союз, да и современная Россия, знала строчки каждого их шедевра. Одними из самых популярных стали: «Птица счастья», «Как молоды мы были» и «Главное, ребята, сердцем не стареть». Некоторые работы даже изучают на уроках музыки в общеобразовательных учебных учреждениях.
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